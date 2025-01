Lázaro nos tempos de Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lázaro nos tempos de FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/01/2025 10:42

Rio - O Flamengo acionou o Almería, clube espanhol, na Fifa por conta de uma dívida com a equipe. O Rubro-Negro negociou o atacante Lázaro, de 22 anos, em 2022, e a equipe espanhola não honrou com todos os compromissos. As informações foram dadas primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e foram confirmadas pelo Jornal O Dia.

O Rubro-Negro entende que o Almería deveria ter pago o imposto da operação envolvendo a transferência de Lázaro, o que não aconteceu. O clube carioca acabou arcando com o valor que foi de 1,8 milhão de euros (algo em torno de R$ 11 milhões).

Cria do Ninho, o atacante se profissionalizou em 2021. Na temporada seguinte, ele foi importante no elenco que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Lázaro entrou em campo em 45 jogos, fez oito gols e deu sete assistências. Acabou sendo negociado no fim da temporada por 7 milhões de euros (R$ 36,34 milhões na cotação da época).

No Almería, Lázaro não teve tanto espaço. Desde 2023, ele fez 39 jogos, marcou nove gols e deu uma assistência. No ano passado foi emprestado ao Palmeiras e teve uma passagem tímida pelo clube paulista.