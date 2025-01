Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez - AFP

Publicado 23/01/2025 11:20 | Atualizado 23/01/2025 11:24

Rio - O Flamengo figurou entre os clubes mais ricos do mundo na temporada 2023/24. Único brasileiro e sul-americano no levantamento da empresa Deloitte, o Rubro-Negro teve uma receita estimada em 198,2 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) e ocupou o 30º lugar da lista. O Real Madrid, da Espanha, lidera com R$ 6,4 bilhões