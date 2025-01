Campeonato Carioca - Flamengo x Bangu - Paula Reis/Flamengo

Campeonato Carioca - Flamengo x Bangu Paula Reis/Flamengo

Publicado 23/01/2025 07:30 | Atualizado 23/01/2025 07:40

Rio - O Flamengo venceu pela primeira vez no Carioca 2025. O Rubro-Negro goleou o lanterna Bangu por 5 a 0 , nesta quarta-feira (22), em São Luís (MA), evitou o pior início de sua história na competição e encostou no G-4 antes do retorno do time principal, que fará sua estreia no próximo sábado (25), contra o Volta Redonda.

Ainda com o time alternativo e formado majoritariamente por jogadores da base, o Flamengo entrou em campo contra o Bangu em confronto direto para evitar a última colocação. Além disso, o Rubro-Negro esteve pressionado para evitar o pior início de sua história no Carioca. Nunca o clube somou apenas um ponto nos primeiros quatro jogos da competição.

Com um a mais desde os nove minutos do primeiro tempo, o Flamengo não teve dificuldades para vencer o lanterna Bangu por 5 a 0. Wallace Yan, Guilherme e Carlinhos, duas vezes, fizeram os gols da vitória. O Rubro-Negro jogou as primeiras rodadas com time alternativo e obteve uma vitória, um empate e duas derrotas, somando quatro pontos.

A vitória sobre o Bangu foi a primeira do Flamengo no Carioca, que subiu momentaneamente das últimas posições para o quinto lugar, com quatro pontos. O resultado reduz o prejuízo antes da volta dos principais jogadores, que terão que recuperar a equipe na competição. Até o momento, nenhum grande está dentro da zona de classificação para a semifinal.