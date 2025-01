Danilo está mais perto do Flamengo - Divulgação / Santos

Danilo está mais perto do FlamengoDivulgação / Santos

Publicado 22/01/2025 12:10

Rio - O lateral-direito Danilo, de 33 anos, está mais próximo de assinar contrato com o Flamengo. O veterano chegou a um acordo com a Juventus para a rescisão do seu contrato que se encerrava em junho. As informações foram dadas pelo jornalista Venê Casagrande.

Apesar das informações da imprensa italiana de que o Flamengo será o destino de Danilo, o Rubro-Negro adota cautela em relação a situação. O Santos também tem interesse, mas o projeto rubro-negro agrada mais por conta da Libertadores e Super Mundial. As duas partes acenam com contratos de dois anos.

Danilo, que fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo, deverá atuar como zagueiro no Flamengo. A chegada do veterano ao Rubro-Negro é para suprir a transferência de Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro.

Revelado pelo América-MG, Danilo ficou famoso no Brasil pelo Santos, clube que defendeu de 2010 a 2011. No mesmo ano se transferiu para o Porto, passou ainda pelo Real Madrid, pelo Manchester City até ser contratado pela Juventus.