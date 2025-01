Atacante do Flamengo, Bruno Henrique - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 22/01/2025 08:30 | Atualizado 22/01/2025 08:31

Rio - Em busca de mais um reforço para o ataque, o Atlético-MG sondou Bruno Henrique, do Flamengo, e sinalizou com uma proposta salarial superior a do Rubro-Negro. No entanto, de acordo com informações do portal "GE", a situação não evoluiu para uma oficialização de uma oferta pela contratação do atleta.

Com 33 anos, Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, o Galo ofereceu um contrato de três anos, com possibilidade de mais um. A equipe mineira também utilizou Belo Horizonte como trunfo, já que o atacante nasceu em Minas Gerais.

Apesar disso, a negociação só ocorreria, caso, os valores ofertados para uma liberação do Flamengo fossem considerados interessantes, algo que não ocorreu. Bruno Henrique é visto como peça importante no elenco do clube carioca para a próxima temporada.

O atacante chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou um dos grandes ídolos da história recente do clube. Com 13 títulos, Bruno Henrique é ao lado de Arrascaeta, o atleta do elenco com mais conquistas pelo Rubro-Negro.