Publicado 21/01/2025 13:33

Rio - Em busca de uma reposição para Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro, o Flamengo fez uma proposta pelo zagueiro Vitão, de 24 anos, do Internacional. O Rubro-Negro acenou com uma oferta longa, no período de cinco anos, para convencer o jogador a deixar o clube gaúcho. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Os empresários do defensor vão se reunir com o Internacional para debater possível ida para o Rubro-Negro. A proposta inicial do Flamengo foi de 10 milhões de euros (R$ 62,4 milhões na cotação atual), porém, o Colorado pediu mais e também deseja a perdão da dívida referente à compra de Thiago Maia. As equipes ainda debatem a situação dos valores da operação.

Vitão é um velho conhecido de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Os dois trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o jogador era visto com perfil ideal para o time carioca neste momento.

No Internacional desde 2023, Vitão já acumula 102 jogos com a camisa colorada e está cobiçado no mercado. Recentemente, o Betis, da Espanha, também tentou sua contratação, mas as conversas não avançaram.

