Publicado 20/01/2025 16:00 | Atualizado 20/01/2025 16:02

Rio - O retorno de Neymar para o Santos pode complicar o Flamengo na negociação com Danilo. O lateral-direito, de 33 anos, é alvo do Peixe, mas tem priorizado o projeto esportivo rubro-negro. Porém, a volta do camisa 10 da seleção brasileira para a equipe paulista pode mudar os seus planos.

Além do Flamengo, Danilo também é alvo do Napoli, da Itália. O lateral ainda não deu uma resposta, mas avalia o retorno para o Brasil. O Rubro-Negro era o favorito, mas a situação mudou nas últimas horas. Segundo o "ge", o Santos entende que tem boas chances de conseguir a contratação.

Danilo defendeu o Santos entre 2010 e 2011. Na passagem pelo Peixe, atuou em 78 jogos e marcou dez gols, além de conquistar os títulos do Paulistão e Libertadores, em 2011. Ele jogou ao lado de Neymar, Ganso, entre outros nomes que ficaram marcados na história santista.

O jogador segue na mira do Flamengo, que busca reposição para as saídas dos zagueiros Fabrício Bruno e David Luiz. Embora seja lateral de origem, Danilo estava atuando como zagueiro na Juventus, da Itália, e planeja seguir assim, algo que foi considerado pela diretoria rubro-negra.

Danilo tem contrato com a Juventus até junho deste ano e não vai renovar. Portanto, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube. O clube italiano estaria disposto a rescindir o vínculo de forma amigável para facilitar a saída do jogador, que está fora dos planos para 2025/26.

O jogador brasileiro se desentendeu com o técnico Thiago Motta ao longo da temporada e perdeu espaço. Danilo defendeu a Juventus nas últimas seis temporadas. Ao todo, foram 213 partidas, nove gols e 14 assistências, além de um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália e duas Copas da Itália.