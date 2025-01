Wesley no amistoso entre Flamengo e São Paulo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 19/01/2025 19:07

Rio - O elenco principal do Flamengo, enfim, estreou em 2025. Na tarde deste domingo (19), o time de Filipe Luís enfrentou o São Paulo em amistoso pela FC Series, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e ficou no empate sem gols. Mesmo assim, o Rubro-Negro aproveitou a oportunidade para dar ritmo aos jogadores, atuando com um time em cada tempo.

Com o amistoso diante do São Paulo, o Flamengo encerra sua pré-temporada nos Estados Unidos. O grupo embarcará para o Brasil ainda na noite deste domingo.

Apesar de ser um amistoso, o primeiro tempo foi bastante movimentado e com chances de gols para os dois lados. O São Paulo foi o primeiro a assustar com Calleri, aos 7 minutos, que se antecipou a Léo Ortiz e cabeceou para boa defesa de Rossi. Depois, o time carioca foi quem teve as melhores chances, com Wesley, entrando cara a cara após lançamento de De La Cruz, e Pulgar arriscando de fora da área, mas Jandrei fez boas defesas.

Aos 36 minutos, o Rubro-Negro quase contou com a colaboração do São Paulo para abrir o placar. Ao ajudar na marcação, Calleri desviou para trás a falta cobrada por De La Cruz e a bola passou tirando tinta da trave. No fim, a cabeçada de Alcaraz após cruzamento de Wesley obrigou Jandrei a trabalhar novamente.

Na volta para o segundo tempo, Filipe Luís resolveu trocar praticamente todo time do Flamengo, com o intuito de dar ritmo a todas as peças do elenco. Porém, o time carioca não conseguiu manter a superioridade do primeiro tempo. Mesmo tendo mais a bola, o Rubro-Negro praticamente não ameaçou na etapa final.

Pelo lado do São Paulo, não foi muito diferente. O time do Morumbi teve chances de marcar com Bobadilla e Erick, mas não caprichou na pontaria. Após um segundo tempo sem grandes emoções, as equipes deixaram o gramado sem balançar as redes.