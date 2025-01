Filipe Luís - Sam Robles / Divulgação

Rio - O dia 19 de janeiro será para sempre especial na vida de Filipe Luís. Neste domingo (19), o técnico do Flamengo completa um ano de carreira. Neste período, o ídolo rubro-negro teve ascensão meteórica, iniciando no sub-17, passando pelo sub-20 e chegando no time profissional, onde foi campeão da Copa do Brasil.

"Eu não sou muito de comemorar datas, mas faz um ano da maior loucura da minha vida, que foi dar esse passo como treinador do sub-17. Mas tinha as convicções muito claras do que eu queria, de plano de carreira, e o clube me abriu as portas, me deu toda a tranquilidade para poder trabalhar. O sub-17 era um grupo muito especial, fui muito feliz com eles, talvez o grupo que eu mais tenha carinho desde a minha curta carreira porque foi o meu primeiro impacto nessa nova trajetória. Mas estou muito feliz por como vem tudo acontecendo e espero poder evoluir cada vez mais, aprender cada vez mais para poder ser cada dia o melhor treinador", celebrou Filipe à FlaTV.

"Os jogadores eu já conhecia, eu joguei com a maioria deles. Acho que só são cinco jogadores que eu não joguei junto. Então isso me dá uma certa facilidade no trato, porque eu conheço muito esse vestiário, e eles compraram muito a ideia, então sabem perfeitamente como eu vejo o futebol, o que eu quero, o que eu espero deles. A cobrança é legítima lá no campo, depois, fora do campo eu tenho uma relação de carinho com eles, como um ex-companheiro que eu fui, mas sempre colocando a equipe acima de tudo fica muito mais fácil trabalhar. E tanto eu como eles, a gente sempre coloca, sabe que não tem ninguém mais importante do que a equipe", completou.

Sob o comando de Filipe Luís, o time principal do Flamengo faz seu primeiro jogo neste domingo (19). O Rubro-Negro entra em campo nos Estados Unidos em um amistoso contra o São Paulo, pela FC Series.