Flamengo X Nova Iguaçu - Campeonato Carioca 19/01/2025 - Paula Reis/Flamengo

Publicado 19/01/2025 23:10

Rio - O drama do Flamengo no Carioca 2025 aumentou. No reencontro dos finalistas do ano passado, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1, neste domingo (19), em São Luís (MA), e ficou na penúltima colocação com apenas um ponto. Lucas Cruz e Vitor Rangel marcaram para a Laranja Mecânica da Baixada, enquanto Wallace Yan marcou para o Mais Querido.

Com a vitória, o Nova Iguaçu chegou a sete pontos e divide a liderança com o Maricá. Já o Flamengo, por sua vez, tem apenas um e ficou na penúltima colocação — a vitória do Volta Redonda sobre o Bangu evitou a lanterna. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Alvirrubro no duelo dos desesperados, em São Luís (MA).

O jogo foi animado. Apesar dos erros de passes, Flamengo e Nova Iguaçu protagonizaram uma partida aberta e com oportunidades dos dois lados. O Rubro-Negro teve chance de abrir o placar aos 18 minutos, com Lorran, mas a bola carimbou a trave. Já a Laranja Mecânica, por sua vez, viu Philippe Costa errar uma finalização dentro da pequena área.

O gol estava maduro. O Nova Iguaçu saiu na frente com Lucas Cruz, aos 33 minutos do primeiro tempo, após aproveitar uma bola na área. O Flamengo teve chance de empatar nos acréscimos, mas Thiaguinho não aproveitou. Porém, o gol de empate saiu no início da etapa final, aos cinco, com o jovem Wallace Yan — que entrou no lugar do próprio Thiaguinho.

O Flamengo se animou com o empate e voltou a assustar com Lorran, em cobrança de falta por baixo da barreira. Porém, o banho de água fria veio quando o zagueiro Felipe Vieira deu carrinho dentro da área e tocou na bola com o braço esquerdo. Vitor Rangel, que entrou no lugar de Philippe Costa, bateu no canto oposto de Dyogo Alves e colocou o Nova Iguaçu na frente outra vez, aos 20.

Em desvantagem, o Flamengo tentou reagir na metade final do segundo tempo. O time ficou mais ofensivo com algumas mudanças, mas não conseguia ameaçar e deixava espaços. Em um erro de saída de bola, o Nova Iguaçu quase aproveitou para fazer o terceiro com Igor Lemos, mas Dyogo Alves salvou. O placar ficou em aberto até o fim, mas a Laranja Mecânica conseguiu assegurar a vitória.

Flamengo x Nova Iguaçu

3ª rodada da Taça Guanabara

Data: 19/01/2025

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Felipe Vieira e Zé Welinton (Ainoã); Rayan Lucas, Fabiano (Shola), Guilherme Gomes (João Alves), Lorran (Felipe Teresa) e Thiaguinho (Wallace Yan); Carlinhos. Técnico: Cleber dos Santos

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli; Gabriel Pinheiro, Guilherme (Fernandinho), Matheus Müller (Jorge Pedra) e Sidney; Igor Guilherme, Lucas Cruz (Igor Lemos) e João Lucas (Renan); Xandinho, Andrey Dias e Philippe Costa (Vitor Rangel). Técnico: Carlos Vitor

Árbitro: Wallace de Lima

Assistentes: Thiago Esposito e Gabriel Duarte

VAR: Pathrice Maia

Gols: Lucas Cruz, aos 33' do 1ºT (0-1); Wallace Yan, aos 5' do 2ºT (1-1); Vitor Rangel, aos 20' do 2ºT (1-2)

Cartões amarelos: Matheus Müller e João Lucas (NIG)