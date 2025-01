Filipe Luís - Sam Robles / Divulgação

Publicado 19/01/2025 20:47

Rio - O elenco principal do Flamengo entrou em campo pela primeira vez em 2025. O Rubro-Negro ficou no empate sem gols com o São Paulo, neste domingo (19), em amistoso pela FC Series , em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Na primeira partida do ano, o técnico Filipe Luís aproveitou para fazer testes e explicou suas decisões.

"Aproveitei para fazer alguns testes. Coloquei o Alcaraz de atacante, algo que já fez em outros clubes mas ainda não tinha feito comigo, coloquei o Bruno Henrique aberto, o Gonçalves por dentro, mantive a relação do Wesley com Gerson pela direita, coloquei Michael por dentro e o Plata de atacante. A pré-temporada é para isso, fazer testes, criar relações e ver como o time sai diante de dificuldades", disse.

O Flamengo realiza a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, com o elenco principal. Em meio a isso, o Rubro-Negro ainda disputa o Campeonato Carioca com time alternativo, formado majoritariamente com jovens da base e alguns reservas pouco aproveitados. Filipe Luís lamentou os problemas do calendário brasileiro e elogiou o planejamento do clube para 2025.

"Nós sabemos a importância de cada competição e o que temos que fazer para chegar bem nelas. O Carioca é importante porque basicamente não tem importância até que você não ganhe. Se não ganha, a cadeira (de treinador) pode ficar vazia e eu sei disso. Mas não vou "hipotecar" a minha equipe por causa do estadual. Tenho um elenco qualificado o suficiente para chegar na fase final do Carioca sem prejudicar a temporada toda", afirmou.