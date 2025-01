Vitão em ação pelo Internacional - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 19/01/2025 13:03

Rio - O Flamengo enviou uma proposta ao Internacional pelo zagueiro Vitão, de 24 anos. O Rubro-Negro se dispôs a pagar 10 milhões de euros (R$ 62,4 milhões na cotação atual) pelo jogador, mas o time gaúcho recusou e pediu, além desse valor, o perdão da dívida referente à compra de Thiago Maia. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Nos moldes oferecidos pelo Inter, a negociação sairia, no total, por 14 milhões de euros (cerca de R$ 87,4 milhões), valor que não agradou ao Fla. A ideia do time carioca era pagar 3 milhões de euros à vista, 1,5 milhão de euros em janeiro de 2026 e 1,5 milhão de euros em julho de 2026, além do perdão da dívida por Thiago Maia. Assim, sairiam "apenas" 6 milhões de euros dos cofres rubro-negros. Com a contra-proposta do Inter, o clube da Gávea se retirou do negócio.

A dívida do Internacional com o Flamengo por Thiago Maia se arrasta desde o ano passado, quando o Colorado contratou o volante por 4 milhões de euros, divididos em 10 parcelas, mas não pagou nenhuma. O Rubro-Negro entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF e estava disposto a encerrar a ação, em caso de acordo por Vitão.

Vitão é um velho conhecido de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Os dois trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o jogador era visto com perfil ideal para o time carioca neste momento.

No Internacional desde 2023, Vitão já acumula 102 jogos com a camisa colorada e está cobiçado no mercado. Recentemente, o Betis, da Espanha, também tentou sua contratação, mas as conversas não avançaram.