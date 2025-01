Filipe Luís tem problemas com os poucos zagueiros no elenco do Flamengo na pré-temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/01/2025 13:45

A principal delas é o zagueiro Cleiton, que foi chamado para se juntar ao grupo e, por isso, não disputará a partida de domingo (19), contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. O elenco do Flamengo que treina nos Estados Unidos passa a ter três novidades a partir desta sexta-feira (17)., que foi chamado para se juntar ao grupo e, por isso, não disputará a partida de domingo (19), contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

Além dele, o zagueiro Pedro Fachinetti e o atacante Lucas Vieira, que estiveram no time sub-20 que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, também foram chamados e já se apresentaram nesta manhã.

Já Cleiton, que foi titular nos dois jogos do Carioca, chega à tarde e participará de apenas dois treinos nos Estados Unidos, já que no domingo o Rubro-Negro tem amistoso contra o São Paulo e, depois, retorna ao Rio.



A mudança no planejamento acontece devido aos poucos zagueiros à disposição de Filipe Luís, após a saída de Fabrício Bruno. Como Léo Pereira não participou do treino de quinta-feira devido a incômodo muscular e é dúvida para o restante dos dias, restaram apenas Léo Ortiz e os jovens João Victor e Carbone.