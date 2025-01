Neymar foi o primeiro convidado no programa de entrevistas de Romário - Reprodução de vídeo

Publicado 17/01/2025 09:35 | Atualizado 17/01/2025 09:40

jogar no Rubro-Negro ou no Santos.

Neymar foi o primeiro convidado no programa de entrevistas de Romário, que lançou seu canal no YouTube. E o atacante do Al-Hilal voltou a falar sobre o desejo de defender o Flamengo , ao ser perguntado pelo Baixinho se ele tinha preferência em retornar ao futebol brasileiro para

"É emoção ou razão. Difícil. Sempre falei do Flamengo, sempre tive vontade de jogar pelo Flamengo, por tudo que é. E o Santos é o amor de criança, é a minha casa", afirmou.



Antes, Neymar já havia falado sobre a possibilidade de retornar ao Brasil em 2025, já que seu contrato na Arábia Saudita acaba em junho. O jogador desconversou sobre ter sido procurado por Flamengo e Santos, mas admitiu que sentiu uma emoção diferente ao ver a repercussão sobre essa possibilidade, o que o fez pensar sobre o assunto.



"Quando começou a sair isso, eu falei: 'Nossa, que loucura'. Colocaram no Santos, no Flamengo... Eu falei: 'Nossa, que legal, que gostoso'. Todo mundo começou a mandar mensagem, país inteiro, amigos, adversários... começou a me dar um negocinho. Quero voltar um dia, mas não pensava nessa possibilidade. Depois que começaram essas notícias disse: 'Nossa...'".

Santos x Flamengo como jogo mais marcante

O Rubro-Negro foi citado em outro momento pelo jogador, que mesmo sem nunca ter jogado, tem no clube como o jogo mais marcante. Foi o histórico 5 a 4 sobre o Santos, pelo Brasileirão de 2011, na Vila Belmiro.



Neymar foi um dos destaques do duelo, com dois gols, mas viu Ronaldinho Gaúcho brilhar ainda mais pelo Flamengo, ao marcar três e comandar a virada após o Peixe abrir 3 a 0 em casa.



"Acho que o jogo contra o Flamengo vai ficar marcado pelo resto da minha vida. Não só para mim, mas para os torcedores dos dois times. Por eu ter feito aquela grande partida, por ter feito o gol que ganhou o Puskás, o Ronaldinho ter marcado um hat-trick, a virada do Flamengo... eu acho que simbolizou muito esse jogo e acho que vai ficar marcado na minha história", disse Neymar.



O futuro de Neymar

O atacante desconversou sobre os próximos passos na carreira, mas tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos. O Chicago Fire, da MLS, demonstrou interesse, assim como o Inter Miami.

Permanecer na Arábia Saudita também é opção, entretanto, ele não está inscrito no Campeonato Saudita e o técnico Jorge Jesus admitiu que a chance de ele poder jogar a competição é pequena.