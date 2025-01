Jorge Jesus, do Al-Hilal, falou sobre Neymar - Divulgação/Al-hilal

Publicado 16/01/2025 16:40

Rio - Em meio aos rumores de que Neymar poderá atuar no futebol dos Estados Unidos, o treinador do Al-Hilal, Jorge Jesus, falou sobre as condições do brasileiro. Na opinião do técnico, o atacante irá decidir seu futuro, mas foi pessimista em relação a sua continuidade no futebol saudita.

"Neymar não pode mais ter um desempenho no nível que estamos acostumados. As coisas ficaram difíceis para ele, infelizmente. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal e talvez caiba a ele decidir seu futuro", afirmou em coletiva após a goleada do Al-Hilal sobre o Al Fateh por 9 a 0.

Neymar chegou ao Al-Hilal em 2023, mas devido a uma série de lesões, o brasileiro pouco atuou pela equipe saudita. No total, foram 7 jogos, um gol e duas assistências no Oriente Médio.

Nas últimas semanas, surgiram rumores de que o Al-Hilal deseja negociar Neymar, antes do fim do seu vínculo que se encerra em junho. O brasileiro, de 32 anos, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e se transferir de graça em julho.