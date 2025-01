Paulo Sousa e Guilherme Bala vibram após conquista de título - Divulgação/Shabab Al-Ahli

Publicado 16/01/2025 22:55 | Atualizado 16/01/2025 22:55

No confronto entre ex-treinadores de Flamengo e de Botafogo , o português que já comandou o lado rubro-negro carioca levou a melhor. Nesta quinta-feira (16), o Shabab Al-Ahli, de Paulo Sousa, venceu o Al-Rayyan, de Artur Jorge, por 3 a 1 e conquistou a Challenge Shield.

A competição coloca frente a frente o vice-campeão da UAE Pro League (campeonato dos Emirados Árabes Unidos) e o vice-campeão da Q-League (campeonato do Catar). Ela é uma das taças da Supercopa Catar-Emirados Árabes Unidos, que ainda conta com mais três partidas de outras equipes.

O grande destaque do jogo desta quinta-feira (16) foi Guilherme Bala, que também é ex-Flamengo. Ele marcou um gol e distribuiu duas assistências - uma delas para Yuri César, que soma passagem pelo Flamengo.

"Muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida. Graças a Deus, conquistamos mais um título. Foi uma partida muito difícil, enfrentamos um adversário qualificado, mas mostramos a força do nosso time e conseguimos sair com o troféu. Estou feliz pela contribuição que pude dar à equipe, com duas assistências e um gol. Isso é fruto do trabalho de todos", celebrou Guilherme Bala.



"Estou vivendo um bom momento, tenho trabalhado muito forte para chegar bem nas partidas e, graças a Deus, tenho conseguido ajudar a equipe. Fico feliz pelos números que venho alcançando nesta temporada, espero poder melhorar ainda mais e ajudar o Shabab a conquistar mais títulos", concluiu.