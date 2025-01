Técnico Cleber dos Santos comanda o Flamengo no Campeonato Carioca - Paula Reis / Flamengo

Técnico Cleber dos Santos comanda o Flamengo no Campeonato CariocaPaula Reis / Flamengo

Publicado 16/01/2025 21:58

empate em 1 a 1 com o Madureira, na noite desta quinta-feira (16), em Campina Grande. Após a partida, o treinador destacou ter visto uma evolução do time em relação à derrota na estreia do Carioca para o Boavista. Rio - O resultado foi ruim, mas o técnico Cléber dos Santos gostou do desempenho do Flamengo no, na noite desta quinta-feira (16), em Campina Grande. Após a partida, o treinador destacou ter visto uma evolução do time em relação à derrota na estreia do Carioca para o Boavista.

"Nosso foco foi buscar preparar os atletas para esses jogos importantes no Nordeste. Todo dia temos conversas individuais e em grupo para que esses atletas saibam o que é representar o Flamengo. Realmente, ficamos chateados pelo resultado. Produzimos para vencer, tivemos chances para ampliar o placar, mas no final aconteceu o pênalti e o Madureira empatou", disse Cléber.

"Você dar sequência à equipe ganha mais entrosamento. Na nossa visão, tivemos uma melhora do primeiro para o segundo jogo, especialmente depois do segundo quarto do jogo, depois da parada técnica", completou.

O técnico também revelou que vem mantendo contato diário com Filipe Luís, que comanda a pré-temporada do elenco principal nos Estados Unidos.

"A gente tem tido conversas praticamente diárias com Filipe Luís e o departamento profissional, que está nos Estados Unidos, para que possamos ter uma verticalização das informações", afirmou.

Sobre as demissões em massa nas categorias de base do Flamengo, Cléber preferiu não se aprofundar.

"Isso aí está ligado diretamente à diretoria, eles tomaram a decisão de realizar e já emitiram uma nota oficial sobre isso", finalizou.

Com o empate, o Flamengo conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Carioca e ocupa a nona colocação. O time volta a campo no domingo (19), às 21h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, em São Luís, no Maranhão.