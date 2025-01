Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, ao lado de Infantino - Divulgação / Flamengo

Publicado 16/01/2025 15:40

Estados Unidos - O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, entregou uma camisa para o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Os dois se encontraram em Nova Iorque em um evento relativo ao Mundial de Clubes de 2025, que irá ocorrer em junho.

"Nesta quinta-feira, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se encontrou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em Nova York, para o kick off do Super Mundial de Clubes. Bap presenteou Infantino com o Manto Sagrado", afirmou o clube em suas redes sociais.

O Flamengo faz pré-temporada na Flórida, no Estados Unidos, e irá participar ao lado de outros clubes brasileiros como Atlético-MG, São Paulo e Cruzeiro da FC Series, competição amistosa no país.

O Rubro-Negro é um dos quatro clubes brasileiros participantes no Mundial de Clubes. Botafogo, Fluminense e Palmeiras são os outros representantes do país na competição que ocorre nesta temporada.