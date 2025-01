José Boto é diretor de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

José Boto é diretor de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/01/2025 13:31

Rio - Após anunciar a contratação de Juninho como reforço para o ataque, o Flamengo tem uma nova prioridade: um substituto para Fabrício Bruno. O zagueiro foi negociado para o Cruzeiro e no momento, o clube carioca conta apenas com a dupla titula formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, Pablo, que retornou do empréstimo junto ao Botafogo, e crias da base para o setor.

A transferência de Fabrício Bruno rendeu ao Flamengo o valor de 7 milhões de euros (algo em torno de 44,63 milhões) à vista. Nenhum nome foi ventilado ainda como possível reforço e a diretoria trata a situação com sigilo.

"Existe a prioridade que é o zagueiro, sabemos o que queremos, e quando quero alguma coisa vou até não ser possível. Não vou divulgar o que queremos porque isso prejudica o Flamengo", disse o diretor de futebol, José Boto em entrevista ao "GE".

Alguns nomes para outras funções foram ventilados no Flamengo com o lateral-direito Danilo, já que Wesley pode ser negociado e também o volante Jorginho, já que Erick Pulgar não deve renovar seu contrato que se encerra no fim do ano e também pode deixar o Rubro-Negro.