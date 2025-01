Flamengo anuncia a contratação do atacante Juninho - Jogada10

Publicado 15/01/2025 15:14 | Atualizado 15/01/2025 15:16

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta quarta-feira (15), a contratação do atacante Juninho, que estava no Qarabag, do Azerbaijão. O jogador é o primeiro reforço do clube para a temporada de 2025 e assinou até o fim de 2028.

O Flamengo acertou nesta quarta feira (15/01) a contratação do atacante Juninho, que atuava pelo Qarabag. O atleta de 28 anos assinou contrato até o fim de 2028 e é o primeiro reforço do Mengão para a temporada 2025. No clube, ele utilizará a camisa de número 23.… pic.twitter.com/9QwQeUnT0j — Flamengo (@Flamengo) January 15, 2025 Para contratar Juninho, o Flamengo desembolsou 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) ao Qarabag. O jogador, que usará a camisa 23, desembarcou no Rio na última segunda-feira (13) e já realizou exames médicos no Ninho do Urubu.

O atacante de 28 anos pode jogar como centroavante ou pelos lados do campo. Ele chega para o lugar de Gabigol e teve o nome aprovado pelas características, como o drible em velocidade e o bom posicionamento em campo.



Foi revelado pelo Athletico-PR, onde pouco atuou, e tem passagens por empréstimo por GE Brasil, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova, além de Portimonense e Estoril, de Portugal.



Na temporada 2020/21, foi em definitivo para o Chaves, clube português onde atuou até 2023, quando se transferiu para o Qarabag e faz a segunda temporada no Azerbaijão.