A avó da menina, Virginia Lujan, de 55 anos, está sob custódia da polícia Reprodução / Gabinete do Xerife de Maricopa

Publicado 24/01/2025 10:41 | Atualizado 24/01/2025 11:46

Uma menina de 13 anos morreu na manhã de quarta-feira (22) no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e sua mãe e avó foram acusadas de abuso infantil por mantê-la trancada em uma "gaiola" improvisada. A adolescente, que tinha comprometimento cognitivo, foi encontrada inconsciente antes de ser levada ao hospital, no entanto, não resistiu.



As autoridades prenderam a avó da garota, Virginia Lujan, de 55 anos, e a mãe, Jami Hodges, de 33, após a investigação revelar a presença de "gaiola" cheia de fezes na residência na cidade de Tempe, no condado de Maricopa. Segundo a polícia, ambas admitiram ter confinado a adolescente no espaço como uma forma de "controlá-la".



O chefe de polícia Ken McCoy, em uma entrevista coletiva na quinta-feira (23), afirmou que a investigação continua em busca de justiça para a menina. "Nenhuma criança deveria ter que suportar o sofrimento. Estamos comprometidos em descobrir a verdade e buscar justiça em seu nome", declarou o oficial.



De acordo com a polícia, a adolescente teria caído de uma escada na noite de domingo (19), mas a avó optou por não buscar atendimento, acreditando que ela ficaria bem. A mãe alegou não estar ciente da queda.



No momento em que foi levada ao hospital, a jovem apresentava hematomas e feridas em diferentes estágios de cicatrização.



Jami Hodges foi autuada e liberada provisoriamente enquanto aguarda as acusações, já Virginia Lujan segue sob custódia policial.