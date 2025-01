Donald Trump, recém-empossado pela segunda vez como presidente dos EUA - Roberto Schmidt/AFP

Publicado 24/01/2025 10:20

Donald Trump fará sua primeira viagem de seu segundo mandato nesta sexta-feira (24) para a Carolina do Norte (sudeste), onde venceu duas vezes, e para o reduto democrata da Califórnia, dois estados atingidos por desastres naturais.



Ele também deve ir para Nevada (oeste), mas todas as atenções estão voltadas para a Califórnia, cujo governador quer liderar a "resistência" contra o presidente republicano. O bilionário ameaçou cortar a ajuda federal para combater os incêndios florestais de Los Angeles.



A Carolina do Norte foi atingida em outubro, em meio à campanha eleitoral presidencial, pelo furacão Helene, que deixou 104 mortos.



O bilionário de 78 anos criticou duramente a maneira como o ex-presidente Joe Biden e sua vice-presidente Kamala Harris lidaram com a crise.



Christy Edwards, de 55 anos, perdeu sua oficina e disse à AFP que espera que "com a chegada de Trump" haja "mais recursos, mais equipamentos para limpar".



'Nos abandonaram'

"Eles nos abandonaram", diz esta apoiadora republicana, que vive em um pequeno vale isolado. Trump afirmou, sem evidências, que algumas áreas do estado atingidas pelo furacão foram deixadas de fora dos esforços de ajuda porque votam predominantemente nos republicanos.



O presidente está de olho na Fema, a agência federal que responde a desastres naturais. Este órgão "será objeto de muita discussão em breve, porque eu preferiria ver os estados (federados) lidando com seus próprios problemas", disse o presidente americano na quarta-feira em entrevista ao canal Fox News.



Na mesma entrevista, ele reiterou suas ameaças contra as autoridades da Califórnia. "Não acho que devemos dar nada à Califórnia até que eles deixem a água fluir do norte para o sul" do estado para combater os incêndios em Los Angeles.



Trump, um cético das mudanças climáticas, acredita que a Califórnia está ficando sem água por causa das políticas ambientais democratas que teriam desviado a água da chuva para proteger "peixes inúteis". Especialistas negam.



De fato, a maior parte da água usada por Los Angeles vem do Rio Colorado e é usada principalmente no setor agrícola.



'Idiota'

Ainda assim, a velocidade e a intensidade dos incêndios sobrecarregaram a infraestrutura de combate a incêndios e levantaram questões sobre a preparação do estado.



Segundo a imprensa, o presidente será recebido em sua chegada, como é de costume, pelo governador do estado, Gavin Newsom.



Este democrata se tornou o alvo favorito do republicano, que alterou seu sobrenome para chamá-lo de "Newscum" ("scum" significa desperdício). Ele também o chamou de "idiota" na entrevista de quarta-feira.



O governador é um dos principais líderes da oposição a Trump. "Pretendemos apoiar os estados em todo o país para defender a nossa Constituição e manter o Estado de Direito", alertou no dia seguinte à vitória republicana.



Trump perdeu na Califórnia para Kamala Harris, mas venceu em alguns distritos eleitorais. O estado, com suas políticas morais progressistas e iniciativas contra as mudanças climáticas, está há muito tempo na mira da direita radical.