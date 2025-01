Complexos da Penha e Alemão têm intenso tiroteio durante operação - Rede Social

Publicado 24/01/2025 06:35 | Atualizado 24/01/2025 10:21

Rio - As polícias Militar e Civil realizam uma megaoperação para combater ações criminosas e roubo de cargas e veículos nos complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte, nesta sexta-feira (24). A ação, que conta com mais de 500 policiais, ocorre no dia do aniversário do criminoso Edgard Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, chefe do tráfico da Penha. Segundo moradores, há intenso tiroteio e barricadas em chamas desde a madrugada. Até o momento, um homem foi morto próximo a estação do BRT. Além disso, um jovem e um PM acabaram baleados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Carlos André Vasconcelos da Silva, de 35 anos, foi encontrado sem vida no Largo da Penha, altura do número 19, por volta das 6h. Apesar disso, a operação do BRT não precisou ser interrompida e os intervalos seguem normais.

O agente Diogo Marinho Rodrigues Jordão e o jovem identificado como Wander Souza dos Santos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O estado de saúde do PM é grave, enquanto o do rapaz é estável. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias em que Wander foi baleado.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos. Nas regiões, casas e apartamentos foram atingidos por balas perdidas. Essa é a segunda ação das Forças de Segurança nas comunidades em menos de 15 dias.

Cerca de 500 policiais atuam na região com apoio de 12 veículos blindados, dois helicópteros, além dos equipamentos para remoção de obstáculos das vias, operados pelo Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE). O Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) também atua preventivamente com o emprego de uma ambulância blindada.

Participam da operação equipes do Comando de Operações Especiais (COE) - através do Bope, BPChq, BAC e GAM - das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), com apoio de quase 20 Batalhões de Áreas, do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e das unidades da Polícia Civil: Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPE), Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

Impactos

Segundo a Rio Ônibus, devido a operação policial, 15 linhas estão com desvios de itinerários. São elas:



908 (Guadalupe x Bonsucesso)

SV908 (Guadalupe x Bonsucesso)

312 (Olaria x Candelária)

313 (Penha x Praça da República)

621 (Penha x Saens Pena)

622 (Penha x Saens Pena)

623 (Penha x Saens Pena)

625 (Olaria x Saens Pena)

628 (Penha x Nova América)

679 (Grotão x Méier)

629 (Irajá x Saens Pena)

292 (Engenho da Rainha x Castelo)

711 (Rocha Miranda x Rio Comprido)

311 (Engenho Leal x Candelária)

721 (Cascadura x Vila Cruzeiro)



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no momento, as clínicas da família Valter Felisbino de Souza e Zilda Arns mantêm o atendimento à população nesta sexta-feira (24). Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Já as clínicas da família Rodrigo Y Aguilar Roig, Klebel de Oliveira Rocha, Aloysio Augusto Novis e Felippe Cardoso suspenderam o início do funcionamento e agora avaliam a possibilidade da abertura.

Quem é Doca ou Urso?

Considerado um dos traficantes do alto escalão no Comando Vermelho e um dos criminosos mais procurados do Rio, Edgar Alves de Andrade completa 55 anos nesta sexta-feira (24). Doca, que batizou a sua quadrilha como "Tropa do Urso", está à frente, segundo as investigações da Civil, de dezenas de invasões sangrentas em comunidades do estado nos últimos três anos.



Contra ele, há 24 mandados de prisão em aberto, dentre os crimes, ele é acusado do d esaparecimento de três meninos em Belford Roxo , na Baixada Fluminense, em 2021. No inquérito, uma testemunha afirmou que ouviu de Wille de Castro, o 'Stala', um dos executores, dizer que tinha permissão de Doca para cometer o crime. 'Stala' foi morto pelas mãos do próprio Doca, após o caso ganhar repercussão nacional. Ele também teria torturado e assassinado outros envolvidos no crime.

Na mesma época em que houve a morte dos meninos de Belford Roxo ocorreu o feminicídio de Bianca Lourenço, 24 anos, na Penha. A polícia descobriu que ela foi morta pelo ex-namorado, Dalton Vieira Santana, traficante subordinado de Edgar. Ele matou Bianca por ela não querer mais o relacionamento. A jovem foi torturada antes de morrer, após visitar uma amiga na comunidade. Segundo a Justiça, o chefe do tráfico da Penha é apontado como responsável por ter autorizado o assassinato e fornecer as informações para o crime ser realizado. Além disso, o traficante também chegou a ser investigado pelo rapto do helicóptero, em setembro de 2021, que pretendia resgatar presos de Bangu.







Outra operação teve 13 presos



No último dia 15, ocorreu uma megaoperação das polícias Militar, Civil e do Ministério Público contra o núcleo financeiro da organização criminosa Comando Vermelho (CV), conhecido como "Caixinha do CV". Na ação,

Doca também aparece nas investigações do caso dos médicos executados na Barra da Tijuca, em outubro de 2023. Ele teria ordenado a morte dos criminosos que mataram por engano os médicos. Os corpos dos suspeitos foram abandonados dentro de um carro na Zona Oeste do Rio.No último dia 15, ocorreu uma megaoperação das polícias Militar, Civil e do Ministério Público contra o núcleo financeiro da organização criminosa Comando Vermelho (CV), conhecido como "Caixinha do CV". Na ação, 13 pessoas foram presas, três suspeitos mortos e um PM do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) acabou baleado.

Além disso, os militares confiscaram oito fuzis, uma submetralhadora, uma pistola, uma grande quantidade de drogas, 12 carregadores de fuzis, munições e sete granadas. Uma grande plantação de maconha foi encontrada em uma estufa na Fazendinha.



A operação teve como objetivo cumprir 14 mandados de prisão, abrangendo outras regiões, estados e até penitenciárias. Entre os detidos, seis mulheres foram encontradas em endereços fora da comunidade. Um dos alvos já havia falecido, segundo a polícia. Dos 14 mandados, oito foram cumpridos durante a operação.