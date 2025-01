Arrascaeta durante pré-temporada do Flamengo, em Orlando, nos Estados Unidos - Divulgação / Flamengo

Publicado 15/01/2025 07:30 | Atualizado 15/01/2025 07:47

Rio - O Flamengo preparou um cronograma especial para Arrascaeta na pré-temporada, em Orlando, nos Estados Unidos. O meia uruguaio faz atividades à parte do elenco para recuperar a parte física e deve ter controle de minutos nos primeiros jogos de 2025, segundo o "ge".

Arrascaeta passou por uma artroscopia no joelho direito no fim do ano passado. O camisa 10 está seguindo um cronograma com controle de carga e minutagem, elaborado em conjunto pelos médicos, fisiologistas e preparadores físicos do Flamengo.

O meia uruguaio tem treinado normalmente com o elenco, mas costuma sair um pouco antes do fim dos treinos para realizar um trabalho à parte com o preparador físico. O meia uruguaio ainda não está no mesmo nível físico dos demais.

O objetivo do Flamengo com o cronograma especial é recuperar o uruguaio e reduzir o risco de ter outra lesão. Nos últimos anos, Arrascaeta sofreu com lesões. O Rubro-Negro deseja recuperá-lo 100% para a Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, em fevereiro.

O Flamengo entra em campo com o time principal pela primeira vez em 2025 contra o São Paulo, em amistoso, às 17h (de Brasília), no próximo domingo (18), na cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, pela FC Series.