Juninho em chegada ao Rio - Reprodução / Flazoeiro

Juninho em chegada ao RioReprodução / Flazoeiro

Publicado 14/01/2025 09:35 | Atualizado 14/01/2025 09:56

Rio - Novo reforço do Flamengo, o atacante Juninho, de 28 anos, ficou bastante empolgado com a recepção que teve no Aeroporto do Galeão, ao chegar no Rio de Janeiro, na última segunda-feira. Ele foi recebido por torcedores do clube carioca com cartazes e gritos de incentivos. As informações são do repórter Venê Casagrande.

Juninho contou que jamais em sua carreira havia passado por um momento semelhante. Ele nunca se sentiu tão prestigiado na chegada a nenhum outro clube que já defendeu em sua trajetória no futebol até hoje.

O Flamengo acertou contratação do atacante brasileiro, que pertence ao Qarabag, nos últimos dias. O Rubro-Negro ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) ao clube do Azerbaijão, que aceitou a proposta. Assim, ele foi liberado para viajar ao Rio.

Juninho estava próximo de ser negociado pelo Qarabag com o Sevilla, da Espanha, mas o Fla entrou forte na negociação. A oferta do clube carioca é por um contrato de três anos. O atacante ficou mexido com a ligação de Filipe Luís, que disse ao atacante que ele seria a principal contratação deste início da nova gestão do presidente Bap.