Igor Jesus em ação com a camisa do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/01/2025 20:15

Cria do, Igor Jesus vai deixar o Estrela Amadora, de Portugal, e se juntar ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos. A compra foi efetuada por 4 milhões de euros (R$ 25 milhões), e o clube da gávea vai receber metade desse valor (R$ 12,5 milhões), já que é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta. A informação foi dada primeiro pelo "ge".