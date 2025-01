Lorran em Flamengo x Boavista - Paula Reis / Flamengo

Lorran em Flamengo x BoavistaPaula Reis / Flamengo

Publicado 13/01/2025 18:47 | Atualizado 13/01/2025 18:47

Flamengo recusou a proposta do CSKA para contratar Lorran. O clube russo ofereceu 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por 100% dos direitos do jogador, mas o valor não agradou ao Rubro-Negro.

Mesmo com a recusa, o CSKA não desistiu da contratação do jovem jogador. Os russos já avisaram ao Flamengo que vão fazer nova proposta para contratar o meio-campista nesta janela de transferências. A informação é do jornalista Venê Casagrande.



Atualmente, Lorran está no time titular do Flamengo para o início do Campeonato Carioca. Ele estendeu seu vínculo com o Fla até o fim de 2029, e sua multa rescisória agora é de 100 milhões de euros (R$ 613 milhões na cotação atual).