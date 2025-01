Léo Ortiz afastou a possibilidade de crise nos bastidores do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Léo Ortiz afastou a possibilidade de crise nos bastidores do Flamengo Gilvan de Souza /CRF

Publicado 13/01/2025 16:20

Rio - O zagueiro Léo Ortiz afastou a possibilidade de crise nos bastidores do Flamengo após as demissões que ocorreram no departamento médico do clube. O defensor admitiu a tristeza pelas saídas, mas reforçou que o clima no Rubro-Negro não está pesado.

"Ficamos tristes pelos profissionais que foram, mas ficamos felizes em conhecer novos profissionais que vão nos ajudar a crescer. O clima está bom, leve, clima de quem quer vencer. Terminamos bem com o título da Copa do Brasil, mas sabíamos que poderíamos alcançar mais. Vai ser nossa primeira pré-temporada com o Filipe, ele vai ter mais tempo e paciência para implementar os conceitos dele e colocar as coisas da maneira que ele gosta", disse Léo Ortiz em entrevista coletiva.

Recentemente, o Rubro-Negro voltou atrás em duas demissões no setor após insatisfação nos bastidores com a mudança drástica realizada no DM, já que mais de 40 funcionários, entre base e profissional, foram desligados.

As alterações foram feitas por José Luiz Runco, novo diretor médico geral, e causaram desconforto até em jogadores e aliados do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.