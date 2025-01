Flamengo voltou aos treinos na última quarta-feira (8) - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/01/2025 14:59

Flamengo seguem com os bastidores agitados. De acordo com o site "ge", o clube decidiu cancelar a demissão de dois funcionários que haviam sido dispensados no início da semana. São eles: o nutricionista Paulinho e o fisioterapeuta Lanyian Neves. Rio - Os primeiros dias da nova gestão no comando doseguem com os bastidores agitados. De acordo com o site "ge", o clube decidiu. São eles: o nutricionista Paulinho e o fisioterapeuta Lanyian Neves.

A decisão foi tomada por conta do clima de insatisfação nos bastidores com a mudança drástica realizada no departamento médico. As demissões em massa, definidas por José Luiz Runco, novo diretor médico geral, causaram desconforto entre jogadores e até aliados do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Ao todo, foram mais de 40 funcionários do setor, entre base e profissional, desligados.

Nos bastidores, os jogadores não esconderam o incomodo com as mudanças no retorno das férias. "A gente foi uma família por seis anos e destruíram a nossa família sem peso no coração", chegou a dizer um dos atletas sobre as demissões dos funcionários.

O clima ruim fez com que algumas pessoas importantes do Flamengo alertassem para a necessidade de "recalcular a rota", que terminou com dois profissionais sendo readmitidos. Eles já voltaram a trabalhar no dia a dia do Ninho do Urubu.

Os dois funcionários chegaram a assinar a carta de demissão. No entanto, como o clube não chegou a dar entrada nos desligamentos de forma oficial, foi possível reverter a decisão.