Everton Cebolinha não vai para os EUAGilvan de Souza /CRF

Publicado 10/01/2025 12:30

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 28 anos, não vai participar da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. O jogador não está recuperado da grave lesão sofrida no tornozelo esquerdo e não irá embarcar com a delegação rubro-negro na madrugada de sexta para sábado.

Cebolinha sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles em agosto do ano passado e ficou de fora dos últimos quatro meses da temporada. Ele se submeteu a uma operação e passou a treinar com bola já em novembro. Porém, na reapresentação do elenco, neste ano, exames médicos constaram que ele ainda não está 100% recuperado. Além dele, Pedro e Viña, que também se recuperam de lesões, também não viajam. O caso dos dois era previsto, já que são contusões que levaram mais tempo para que eles tenham condições de jogo.

Com isso, o atacante seguirá no Rio de Janeiro para continuar com seu tratamento. Comprado pelo Flamengo em 2022, junto ao Benfica, Cebolinha conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca pelo Rubro-Negro.

Antes de se lesionar no ano passado, o jogador vivia seu melhor momento pelo Flamengo. Em 30 jogos pelo clube carioca em 2024, ele marcou cinco gols e deu também cinco assistências.