David Luiz será jogador do Fortaleza - Gilvan de Souza / Flamengo

David Luiz será jogador do FortalezaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/01/2025 19:27

Rio - Livre no mercado desde que não teve seu contrato renovado pelo Flamengo, David Luiz encaminhou acerto para jogar no Fortaleza. De acordo com o "ge", o jogador de 37 anos deve ser anunciado pelo Leão nos próximos dias.

LEIA MAIS: Flamengo escolhe jovem da base para o lugar de Fabrício Bruno em viagem aos EUA

O Fortaleza corre para oficializar a contratação. A expectativa do clube é que David viaje junto com a delegação nesta sexta-feira (10) para a pré-temporada nos Estados Unidos.

A camisa do Fortaleza será a terceira de um clube brasileiro vestida por David Luiz, que foi revelado pelo Vitória. No Flamengo, o defensor foi peça importante nos títulos da Libertadores, em 2022, e da Copa do Brasil, em 2022 e no ano passado.



Com uma carreira de sucesso, David atuou no futebol europeu por 14 anos. Por lá, defendeu clubes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal.