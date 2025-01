Delegação do modesto Zumbi, de Alagoas, comemorou bastante a vitória sobre o Flamengo na Copinha - Reprodução de vídeo/ Zumbi

Delegação do modesto Zumbi, de Alagoas, comemorou bastante a vitória sobre o Flamengo na CopinhaReprodução de vídeo/ Zumbi

Publicado 09/01/2025 10:32

A vitória de virada do Zumbi (AL) sobre o Flamengo por 2 a 1 , pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, já é marcante. Mas ganhou ainda mais contornos épicos porque quase todos os jogadores do modesto time alagoano tiveram sérios problemas com as chuteiras antes do jogo,, e se superaram em campo.

Quem contou a situação difícil foi o pai do atacante do Real Madrid Endrick. Douglas Souza é um dos gestores do modesto time, que sofre com a estrutura precária. Por isso, os jogadores não tinham chuteiras com travas para campo molhado.

"Infelizmente, devido à chuva, metade dos nossos atletas tiveram, vamos dizer assim, as chuteiras 'estouradas'. A chuva está dificultando um pouco, não é à toa que a maioria dos nossos atletas está escorregando", explicou o pai de Endrick.



Apenas três jogadores estavam com o material para jogo com chuva. E mesmo assim, foi graças a uma doação do atacante do Real Madrid.



"Nós temos apenas três atletas com chuteiras de travas mistas e são justamente as que doei através do meu filho. Eles estão com essa dificuldade, mas isso não é desculpa, será um incentivo a mais", completou Douglas Souza.



Como estão Zumbi e Flamengo na Copinha

No final, o problema não atrapalhou o Zumbi a conseguir uma grande vitória. Além disso, a equipe alagoana se classificou para a segunda fase da Copinha, ao chegar a seis pontos e liderar o Grupo 23.

Por outro lado, o Flamengo ficou em segundo lugar, com três pontos e precisa vencer na última rodada para não depender do outro jogo. São Bernardo e Cruzeiro-PB têm um ponto cada.

O Rubro-Negro volta a campo no sábado (11), às 21h45, para enfrentar o EC São Bernardo.