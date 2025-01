Juninho Vieira está na segunda temporada pelo Qarabag, do Azerbaijão - Divulgação / Qarabag

Publicado 09/01/2025 09:46

amistoso vencido pelo Qarabag, do Azerbaijão, por 5 a 1 sobre o Kapaz. O atacante, que costuma ser titular, não foi relacionado enquanto negocia a transferência com o

Ele estava praticamente acertado com o Sevilla, segundo a imprensa espanhola, mas aceitou a proposta do Rubro-Negro. Entretanto, o clube do Azerbaijão ainda precisa aceitar vendê-lo.

Ele estava praticamente acertado com o Sevilla, segundo a imprensa espanhola, mas aceitou a proposta do Rubro-Negro. Entretanto, o clube do Azerbaijão ainda precisa aceitar vendê-lo.



Quanto o Flamengo precisa pagar



A negociação gira em torno de 4 a 5 milhões de euros (aproximadamente de R$ 25,2 milhões e R$ 31,5 milhões). Esse é o valor que os espanhóis estavam dispostos a pagar.



Com contrato até o meio de 2026, Juninho tinha o desejo de atuar na Espanha, mas ficou balançado com o interesse do Flamengo e optou por retornar ao Brasil após conversar com Filipe Luís.

Quem é Juninho



O atacante de 28 anos pode jogar como centroavante ou pelos lados do campo. Ele viria para o lugar de Gabigol e teve o nome aprovado pelas características, como o drible em velocidade e o bom posicionamento em campo.



Foi revelado pelo Athletico-PR, onde pouco atuou, e tem passagens por empréstimo por GE Brasil, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova, além de Portimonense e Estoril, de Portugal.



Na temporada 2020/21, foi em definitivo para o Chaves, clube português onde atuou até 2023, quando se transferiu para o Qarabag e faz a segunda temporada no Azerbaijão.