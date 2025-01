Zumbi e Flamengo mediram forças em Mogi das Cruzes - Reprodução/SporTV

Zumbi e Flamengo mediram forças em Mogi das CruzesReprodução/SporTV

Publicado 08/01/2025 23:35 | Atualizado 08/01/2025 23:37

São Paulo - O Flamengo perdeu de virada para o Zumbi (AL) por 2 a 1 no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, na noite desta quarta-feira (8), pela segunda rodada do Grupo 23 da Copinha. O Rubro-Negro ainda teve a chance do empate nos acréscimos, mas Germano desperdiçou a cobrança de pênalti. Com o resultado, o time alagoano garantiu vaga de forma antecipada para a segunda fase da competição.

A equipe carioca abriu o placar aos 11 minutos, quando Gusttavo deu uma lambreta no adversário e levantou bola na área. O goleiro não conseguiu fazer o corte, a bola bateu no zagueiro João Pedro e entrou.

O time da Alagoas, no entanto, não se abalou e contou com um falha de Caio Barone para deixar tudo igual. Após um chute de fora da área aos 32, o goleiro espalmou a bola para frente. Ruan estava atento, correu para pegar o rebote e marcou para o Zumbi.

A virada veio no segundo tempo. Depois de um cruzamento rasteiro do lado esquerdo aos 33 minutos, Raun fez o corte para Cauã, que finalizou para anotar o segundo do Zumbi.



Situação na tabela e agenda



O Zumbi chegou aos seis pontos, assumiu a liderança e já garantiu vaga na próxima fase. O Flamengo, por sua vez, tem três e aparece na segunda posição. EC São Bernardo e Cruzeiro-PB, com um ponto cada, fecham o grupo.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 21h45, para enfrentar o EC São Bernardo no mesmo estádio. A partida é válida pela terceira e última rodada do Grupo 23.