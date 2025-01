João Carbone - Reprodução

Publicado 09/01/2025 17:41

Rio - O Flamengo escolheu o jovem João Carbone, de 19 anos, como substituto de Fabrício Bruno na pré-temporada do elenco principal. Ele embarca com a delegação para os Estados Unidos nesta sexta-feira (10) no lugar do zagueiro que se transferiu para o Cruzeiro.

Será a segunda vez que o garoto participa da pré-temporada dos profissionais. No início do ano passado, ele foi chamado para trabalhar com o grupo comandado por Tite.

Carbone tem uma trajetória de destaque na base do Flamengo. Em 2022, fez parte da equipe que foi campeã da Copa do Brasil e a Supercopa da categoria. No ano seguinte, foi titular nos títulos do Brasileirão e da Libertadores sub-20.

A escolha de João Carbone para integrar o elenco passou por Filipe Luís, que o conheceu quando treinava as categorias de base. O zagueiro tem contrato com o Rubro-Negro até o final de 2026.