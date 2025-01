Luiz Eduardo Baptista, o Bap, toma posse como presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, toma posse como presidente do FlamengoGilvan de Souza / CRF

Publicado 09/01/2025 22:49 | Atualizado 09/01/2025 22:51

Rio - O presidente do Flamengo , Luiz Eduardo Baptista, explicou a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro . Na cerimônia de lançamento do Campeonato Carioca, na noite desta quinta-feira (9), Bap destacou que o zagueiro não queria permanecer no Rubro-Negro e tinha a vontade de se transferir para a Raposa. Ele também valorizou a venda e pontuou que o negócio foi bom para todos.

"O Fabrício (Bruno) é uma combinação dos fatores. O atleta não queria permanecer aqui. Ele tinha vontade, e é legítima, de ir para o Cruzeiro. Também é legítimo o valor que o Flamengo entende que tem a receber pelo atleta. Nós chegamos a um bom termo para receber à vista. É um ano difícil, com taxa de juros altíssima, começar o ano com caixa recomposto é fundamental. Acho que no final das contas foi bom para o Flamengo, para o Cruzeiro, para o Fabrício e para todo mundo", afirmou o mandatário.

Após o acerto com o Cruzeiro, a diretoria rubro-negra liberou o zagueiro para realizar exames médicos nesta quinta-feira (9). O Flamengo receberá 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,2 milhões) à vista.

Fabrício Bruno vibra em jogo do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

As finanças do Rubro-Negro também estiveram em pauta na entrevista concedida por Bap aos jornalistas. O presidente admitiu que o fluxo de caixa estava "delicado" e explicou que "esforços importantes" foram feitos para melhorar o cenário.

"O fluxo de caixa realmente estava delicado. Nós fizemos esforços importantes entre a diplomação e o início do ano, quando tomei posse de fato. Alguns parceiros que tinham atrasos foram razoáveis e conseguiram, de alguma, maneira ajudar o clube", disse Bap.

O mandatário também foi questionado sobre reforços. A única notícia que se tornou pública até agora é de que Juninho, do Qarabag, do Azerbaijão, é um dos alvos. O clube, porém, recusou a oferta inicial do Flamengo pelo atacante . Até o momento, o Rubro-Negro não fez contratações.

"O presidente do Flamengo, acima de tudo, é torcedor também. Ele também quer reforços. É isso que posso dizer", resumiu o presidente.