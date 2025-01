Atacante Carlinhos em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Divulgação / Flamengo

Publicado 09/01/2025 15:56

Rio - Carlinhos está liberado para atuar na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, contra o Boavista, no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Boavista, em Aracaju. O Rubro-Negro conseguiu a redução da pena ao atacante e está livre para escalá-lo.

No dia 19 de dezembro, o jogador foi suspenso por 30 dias após empurrar a cabine do VAR na partida contra o Grêmio, no Brasileirão do ano passado, além de multa de R$ 5 mil.

Se a punição fosse mantida, Carlinhos estaria fora das duas primeiras rodadas do Carioca. Porém, a pena foi convertida em multa de R$ 20 mil.

Apesar da liberação, Carlinhos não deve ser titular na estreia do estadual. O atacante vem sendo reserva para o jovem Felipe Teresa, de 18 anos, nos treinos do time alternativo comandado por Cléber dos Santos.