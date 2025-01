Fifa mudou o cartaz promocional da partida entre Flamengo e Chelsea, pelo Mundial de Clubes - Divulgação / Fifa

Publicado 10/01/2025 14:57

Rio - A Fifa já trabalha na divulgação do Mundial de Clubes de 2025, mas precisou modificar um cartaz promocional da partida entre Flamengo e Chelsea. O motivo foi a saída de David Luiz. A entidade trocou o zagueiro pelo meia Gerson e fez uma nova publicação para divulgar o jogo.

Em dezembro, a Fifa publicou o cartaz promocional nas redes sociais com o zagueiro David Luiz dentro de um ringue com o atacante Cole Palmer, recebendo instruções dos treinadores. A imagem é uma referência ao filme Rocky Balboa, já que a partida será disputada na cidade de Filadélfia.

Porém, a saída de David Luiz obrigou a Fifa a recalcular rota e trocá-lo por Gerson. David Luiz defendeu o Chelsea e, por isso, a entidade máxima o escolheu para a imagem inicial, mas correu risco, já que ele estava em final de contrato com o Flamengo.

O jogo entre Flamengo e Chelsea é o mais esperado do Grupo D do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro encara os Blues no dia 20 de junho, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada. Espérance de Tunis, da Tunísia, e León, do México, completam o grupo.

O Flamengo é um dos quatro brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes. O Brasil é o único país com quatro representantes. Além do Rubro-Negro, também participarão da competição o Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Todos foram campeões da Libertadores entre 2021 e 2024.