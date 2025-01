Erick Pulgar em sua reapresentação ao Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Erick Pulgar em sua reapresentação ao FlamengoGilvan de Souza/CRF

Publicado 10/01/2025 14:07

Flamengo sabe que dificilmente conseguirá renovar o contrato de Erick Pulgar, que vai até dezembro. Apesar de ser considerado titular absoluto pelo técnico Filipe Luís, que já o elogiou publicamente em algumas oportunidades, o chileno tem o desejo de deixar o clube assim que possível. Rio - Osabe que. Apesar de ser considerado titular absoluto pelo técnico Filipe Luís, que já o elogiou publicamente em algumas oportunidades,

De acordo com o site "ge", Pulgar quer voltar a jogar na Europa. O principal para o jogador não querer seguir no Rubro-Negro é o calendário intenso do futebol brasileiro, que somado às convocações para defender a seleção do Chile nas Datas Fifa, faz com que ele sofra com desgaste físico por conta da maratona de jogos.

Com contrato até o fim de 2025, Pulgar vive provavelmente seu último ano com a camisa do Flamengo. No elenco atual, as opções de Filipe Luís para substituí-lo são Allan e Evertton Araújo. O primeiro ainda não convenceu com a camisa rubro-negra, enquanto o garoto é visto com potencial, mas tratado com cautela para não ser "queimado".

Ciente disso, o Flamengo já mapeia o mercado em busca de um volante de marcação, mas não tem pressa para fazer a contratação. O desejo é buscar um camisa 5 clássico, com nome de peso, experiente e consagrado na carreira.