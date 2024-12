Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2024 - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/12/2024 19:29

Rio - Titular do Flamengo durante toda temporada de 2024, Erick Pulgar pode deixar o clube em breve. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o chileno está insatisfeito no Brasil por questões pessoais e deseja sair do país.

Pulgar já definiu que não renovará seu contrato com o Flamengo, que vai até o fim de 2025. Como ele estará livre para assinar um pré-contrato a partir do meio do ano, o time rubro-negro precisa negociá-lo nesta janela de transferências se quiser garantir que não o perderá de graça.

No início de 2024, Pulgar tinha interesse na renovação com o Fla e seus empresários se movimentaram para isso, mas a diretoria rubro-negra decidiu "engavetar" a ideia e "deixar para depois" justamente pelo longo tempo de contrato pela frente. Meses depois, a situação mudou.

Contratado em 2022, Pulgar vem se destacando no Flamengo desde a última temporada. Ao todo, o chileno já coleciona 99 jogos com a camisa rubro-negra.