Pedro não entra em campo desde setembro do ano passadoDivulgação / Flamengo

Publicado 13/12/2024 17:31

Rio - Em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo , Pedro entrou de férias apenas nesta sexta-feira (13). O artilheiro do Flamengo na última temporada, com 30 gols, cumpriu as metas estabelecidas pelo departamento médico durante a semana e, agora, poderá aproveitar o recesso.

No entanto, o camisa 9 seguirá trabalhando mesmo que afastado do CT Ninho do Urubu. Exercícios de fisioterapia, por exemplo, estão entre os seus afazeres para o período de descanso.

Pedro se machucou em setembro do ano passado, quando estava treinando junto aos jogadores convocados para a seleção brasileira, em Curitiba. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A tendência é de que o centroavante retorne aos gramados até meados de 2025, ficando à disposição do técnico Filipe Luís para a disputa do Mundial de Clubes. O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.