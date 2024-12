Adriano Imperador ao lado de Pedro - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2024 14:01 | Atualizado 13/12/2024 14:03

Rio - Atacante do Flamengo, Pedro, de 27 anos, é torcedor do clube carioca desde pequeno e tem Adriano Imperador como ídolo. O atual camisa 9 acompanhou nas arquibancadas do Maracanã a conquista do título do Brasileiro de 2009 e escolheu seu jogo favorito daquela campanha que teve o ex-centroavante como protagonista.

"Naquela campanha de 2009 eu fui em vários jogos do Flamengo, mas aquele jogo contra o Coritiba, que ele deu a cavadinha, foi inesquecível para mim", afirmou o camisa 9 em entrevista à "TV Globo".

Pedro se mostrou emocionado de conhecer Adriano Imperador de perto em sua casa. Neste domingo, o ídolo do Flamengo fará no Maracanã a sua despedida oficial do futebol.

"Acompanhei desde criança, fico arrepiado de estar próximo. Ia nos jogos dele, e hoje poder conhecer, estar aqui ao lado é uma honra muito grande. Estou emocionado de estar aqui do lado desse grande nome na história do Flamengo", disse Pedro.