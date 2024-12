Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham - Divulgação/West Ham

Publicado 14/12/2024 21:30 | Atualizado 14/12/2024 21:32

Rio - O Botafogo pode entrar na briga por Lucas Paquetá em 2025. Segundo o jornal britânico "The Sun", o Alvinegro tenta convencer o West Ham, da Inglaterra, em negociá-lo em troca de Igor Jesus. Porém, o desejo do jogador é retornar para o Flamengo.

Em baixa no futebol inglês, Lucas Paquetá tenta deixar o país e vê o retorno para o Brasil como uma boa oportunidade de recuperar o prestígio. Na atual temporada, o meia marcou apenas dois gols em 17 jogos disputados com o West Ham.

O desempenho de Lucas Paquetá caiu após as acusações de manipulação de jogos. O jogador é investigado por ter forçado cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. A pena pode ser de seis meses (mínimo) de suspensão ou banimento do futebol.

Lucas Paquetá violou as regras de conduta relacionada a apostas esportivas da Federação Inglesa de Futebol (FA). O jogador deverá ter uma audiência em março junto as autoridades inglesas sobre as suspeitas. Ele nega as acusações. O West Ham tem dado apoio para o brasileiro e colaborado com as investigações.

A investigação partiu de um volume incomum de apostas casadas em dois jogos realizados no mesmo dia, sendo um no Campeonato Inglês e o outro no Campeonato Espanhol. A aposta previa cartão amarelo para Lucas Paquetá no duelo entre West Ham e Aston Villa, e para Luiz Henrique, hoje no Botafogo, na partida entre Real Betis e Villarreal. Ambos receberam cartões.