Publicado 15/12/2024 20:10 | Atualizado 15/12/2024 20:13

Rio - O Imperador disputou a sua última batalha. Adriano se despediu do futebol neste domingo (15), no Maracanã, em um amistoso entre Flamengo e Itália . O ídolo rubro-negro e do futebol italiano marcou dois gols em uma tarde repleta de homenagens e muita emoção. O ex-lateral Athirson, que fez um dos gols da vitória do Mais Querido por 4 a 3, exaltou o dono da festa.

"Muito honrado e emocionado (de fazer parte da despedida do Adriano). Ele merece muito a presença de todos. Sei da história do Adriano e do pai, foi muito emocionante. É muito bom ver o carinho de todo mundo com a gente, faz a gente esquecer de todos os problemas da vida. É uma satisfação imensa estar presente aqui. O Adriano fez uma carreira imensa e merece", disse Athirson.

Athirson fez o primeiro gol do Flamengo e também deu assistência para Romário. O ex-lateral defendeu o Rubro-Negro entre 1996 e 2000 e, posteriormente, entre 2002 e 2004. Ele disputou 253 jogos, marcou 37 gols e conquistou dez títulos. Entre as principais conquistas, pode se destacar a Mercosul de 1999.

O jogo de despedida do Adriano teve a presença de ídolos como Zico, Romário e Ronaldo. Antes da bola rolar, a avó e a mãe deram o pontapé inicial. Já durante o segundo tempo, um vídeo criado com ajuda da inteligência artificial teve um áudio com pedido do pai do Imperador, falecido em 2004. Além disso, o filho Adrianinho ainda fez um dos gols da partida.