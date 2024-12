Adriano se despediu do futebol no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/12/2024 19:10

Rio - O Imperador disputou sua última batalha. Adriano se despediu dos gramados neste domingo (15), no Maracanã, em um amistoso entre Flamengo e Itália, com diversos craques do futebol brasileiro e italiano. A despedida teve gols com as duas camisas, homenagens da mãe e da avó, além de um pedido especial do pai através de um vídeo criado com ajuda da inteligência artificial.

Antes da bola rolar, a avó e mãe de Adriano foram responsáveis pelo pontapé inicial. Ronaldo Fenômeno, que foi convidado mas não pôde jogar por conta de dores no joelho esquerdo, entregou a última munhequeira, acessório bastante utilizado pelo Imperador durante sua carreira.

Com a bola rolando, o Flamengo venceu o amistoso contra a Itália por 4 a 3. Os gols saíram tudo no segundo tempo. O Rubro-Negro marcou com Athirson, Romário, Edílson e Adriano, que fechou o placar com gol de pênalti. Já o time italiano fez com Adrianinho, Adriano e de Ruy.

Adriano jogou o primeiro tempo pelo Flamengo e formou ataque com Romário e Vagner Love. Porém, o placar terminou zerado. Já na etapa final, o Imperador vestiu a camisa do time italiano e formou ataque ao lado dos filhos — e foi Adrianinho que abriu o placar. O dono da festa também fez gol.

Na metade da etapa final, o jogo foi interrompido para uma homenagem com vídeo criado com ajuda da inteligência artificial. A homenagem tinha uma mensagem do pai de Adriano, falecido em 2004, com um pedido especial: encerrar a carreira vestindo a camisa do Flamengo.

Adriano realizou o último desejo do pai. O Imperador trocou novamente a camisa e encerrou a festa com o gol da vitória rubro-negra, de pênalti, para a alegria dos mais de 22 mil torcedores presentes no Maracanã.