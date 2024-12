Pedro compareceu ao jogo de despedida de Adriano, no Maracanã - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Pedro compareceu ao jogo de despedida de Adriano, no MaracanãLucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 15/12/2024 17:30 | Atualizado 15/12/2024 17:39

Rio - Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro aproveitou as férias para curtir a despedida de Adriano, neste domingo (15), no Maracanã. Por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo, o camisa 9 ficou de fora da festa dentro de campo, mas marcou presença para acompanhar a última batalha do ídolo.

"Muito feliz de estar aqui. Acompanhei a carreira dele. É gratificante estar fazendo parte dessa festa porque ele merece demais", disse o camisa 9 do Flamengo.

Pedro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino da seleção brasileira. Artilheiro do Flamengo na temporada com 30 gols, o centroavante atualizou sobre a recuperação da lesão e reiterou que voltará mais forte em 2025.

"Estou me recuperando bem. A recuperação está bem avançada, mas não tem como antecipar a volta. Estou vivendo um momento bom com a minha família, que está me dando muito suporte, e estou me recuperando para voltar mais forte no ano que vem", afirmou.