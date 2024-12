Adriano Imperador promoveu um amistoso de despedida entre Flamengo e Itália - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 15/12/2024 17:00 | Atualizado 15/12/2024 17:01

Rio - Chegou o momento da última batalha. Adriano Imperador vai se despedir oficialmente dos gramados neste domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã, no amistoso entre Flamengo e Itália, lugares onde escreveu os maiores capítulos da sua carreira. Na chegada ao palco da despedida, o ex-jogador não escondeu a emoção.

"Não estou nem acreditando. É muito importante. O Maracanã é o lugar onde tudo começou e agora estou aqui para fazer esse final maravilhoso. Espero que todos aproveitem", disse o Imperador na chegada ao palco da despedida.

Revelado pelo Flamengo, Adriano também fez história no futebol italiano, onde defendeu a Inter de Milão, Fiorentina, Parma e Roma. Durante sua passagem pela Internazionale, ganhou o apelido de "Imperador". Já pela seleção brasileira, ele foi decisivo nas conquistas da Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005, além de disputar a Copa do Mundo de 2006.

O jogo de despedida do Adriano reúne craques do futebol brasileiro e italiano. O Flamengo terá nomes como Zico, Romário, Petkovic e outros ídolos rubro-negros, enquanto o time da Itália contará com craques como Ronaldo, Dida, Materazzi, Córdoba, entre outros jogadores.