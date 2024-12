Vítor Pereira comandou o Flamengo durante três meses em 2023 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/12/2024 12:00

Ex-técnico do Flamengo , Vítor Pereira negocia com o Wolverhampton, da Inglaterra. O português está no comando do Al-Shabab, da Arábia Saudita, mas o clube inglês planeja pagar a multa rescisória para tirá-lo de lá. As informações são do jornal britânico 'The Athletic'.