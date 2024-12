Lorran é uma das principais joias das categorias de base do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/12/2024 10:00

Rio - Para reconquistar espaço no Flamengo , Lorran está no Rio de Janeiro durante as férias e contratou um preparador particular para treinar a parte física seis dias por semana. Em 2024, o meio-campista teve a sua temporada de maior sequência no profissional, mas perdeu espaço na reta final.

Ao todo, disputou 27 jogos, fez um gol e deu três assistências. No entanto, o camisa 19 foi dispensado pelo clube antecipadamente de olho no início do Campeonato Carioca e, agora, está empenhado em se cuidar e só folga aos domingos, segundo o site 'ge'.O garoto de 18 anos tende a ser titular no Estadual, já que o Rubro-Negro disputará as primeiras rodadas da competição com um time alternativo. Outro objetivo é figurar entre os convocados para o Sul-Americano Sub-20, torneio que acontecerá entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. Vale ressaltar que, se for chamado para representar a Seleção, precisará de liberação do clube para jogar.