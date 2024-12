José Boto - Reprodução

José BotoReprodução

Publicado 13/12/2024 14:12 | Atualizado 13/12/2024 14:24

Rio - Acertado para ser o diretor de futebol do Flamengo na gestão do presidente eleito Luiz Eduardo Baptista, José Boto já deu início ao seu processo de adaptação ao clube. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o dirigente português conversou com o conterrâneo Jorge Jesus em busca de referências sobre o Rubro-Negro.

Boto e Jesus são velhos conhecidos. Os dois trabalharam juntos no Benfica entre 2009 e 2015 e mantiveram a amizade nos últimos anos.

Além da conversa com o treinador que fez história no Flamengo, Boto também vem mantendo contato com o presidente eleito Bap e o técnico Filipe Luís para alinhar o planejamento de 2025. A prioridade do português neste início de trabalho será melhorar os departamentos de scouting e análise. Ele também deseja que a categoria de base trabalhe em conjunto com o time profissional.

José Boto é aguardado no Rio após o Natal para assumir seu novo cargo no Flamengo. Antes de se apresentar, ele ainda participará dos último jogos do NK Osijek, da Croácia, em 2024. O compromisso final será no dia 20, contra o Istra 1961, pelo Campeonato Croata.